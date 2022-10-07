إصابة شخصين فى حادث سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب شخصان، دهستهما سيارة وفرت هاربة بطريق السبعين، المتفرع من مصر أسوان الزراعي في شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ملوي، يتضمن وصول كل من: عادل علي 58 عاما، شادية عبد المنعم 45 عاما، يقيمان بمركز ملوي، إلي المستشفي العام الأول مصاب بجرح بفروة الرأس وسحجات، والثانية بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.



أفادت التحريات الأولية، أن المصابين دهستهما سيارة كانت تسير بسرعة زائدة أثناء توقفهما بطريق السبعين المتفرع من مصر أسوان الزراعي السريع، والمؤدي لقريتي قلبا والأشمونين، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج وحالتهما العامة مستقرة، وتقرر خروجهما بعد تماثلهما للشفاء.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة المرور من جهودهما لتحديد وضبط السيارة وقائدها الهارب، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.





