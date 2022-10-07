"أوقاف سوهاج" تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد العارف بالله.. صور

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور احتفال مديرية أوقاف سوهاج، بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور الدكتور محمد حسني وكيل مديرية أوقاف سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج .

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج، والشيخ محمد حسني وكيل مديرية الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من إحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي، ثم أداء صلاة العشاء.



نائب محافظ سوهاج يشهد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف



جانب من الاحتفال