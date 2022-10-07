أوقاف الأقصر تعقد ثانى اللقاءات الحوارية مع الأئمة حول التغيرات المناخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، فعاليات ثانى اللقاءات الحوارية مع الأئمة حول قضية التغيرات المناخية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن الوعي هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية.



وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، أنه تم عقد ثانى اللقاءات الحوارية الخاصة بقضية المناخ بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وذلك مع الأئمة بإدارة أوقاف البياضية بحضور الشيخ صلاح نور مدير الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، والشيخ محمد مصطفى أحمد مدير إدارة البياضية، وأبو المجد عامر حسن محمد باحث أول بجهاز شؤون البيئة، حيث تقدمت المديرية بخالص الشكر لرئيس مركز ومدينة البياضية على رعايته الكريمة لهذا اللقاء.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم عقد عدة لقاءات حوارية مع الدعاة والأئمة بالمديرية خاصة بقضية المناخ والتغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر، موضحاً أنه سيتم عقد تلك اللقاءات الحوارية في الإدارات التالية:- (الزينية – البياضية – بندر الأقصر – البياضية – القرنة – أرمنت – الطود – إسنا – أصفون – حاجر كومير – النمسا)، وذلك داخل مقرات مجالس المدن والأندية ومراكز الشباب والجمعيات المختلفة.



وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إستقبال 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.





اللقاءات الحوارية مع الأئمة حول قضية التغيرات المناخية



أوقاف الأقصر تعقد ثانى اللقاءات الحوارية مع الأئمة حول قضية المناخ



ثانى اللقاءات الحوارية مع الأئمة حول قضية التغيرات المناخية بالأقصر



فعاليات ثانى اللقاءات الحوارية مع الأئمة حول قضية التغيرات المناخية



