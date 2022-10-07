أخبار مصر.. غدا انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

غدا انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب بالملاحة وأمطار والعظمى بالقاهرة 29

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الصحة: إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة بداية من 9 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط. النيابة العامة تأمر بحبس مدرس 4 أيام لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين أمرت النيابة العامة بحبس مدرس لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي، مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصًا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ، كما استمعت لشهادة أحد عشر طالبًا وطالبة من ذات الفصل، فقرروا أن المتهم دائم إحراز عصًا خشبيةٍ أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته أثناء ضربه المجني عليها لخطئِها في اختبار أجراه المتهم، وقد شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.

الحكومة تنفى اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023، مُشددةً على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، مُوضحةً أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة، مُشيرةً إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1070 جنيهًا ننشر آخر تحديث ل أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، حيث تسجل الأسعار تراجعًا بالتعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1070 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.

مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا فى مصر قليلة والأعراض تشبه البرد والزكام