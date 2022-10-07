أبناء الطريقة المرغنية يخرجون في "طوفة" احتفالاً بالمولد النبوى بأسوان.. صور

بدأت طوفة المولد النبوى الشريف من أمام مقر الطريقة الميرغنية بمنطقة الشيخ هارون واستمرت بطريق السماد أمام مستشفى أسوان الجامعى وصولاً إلى أرض المعارض بمدينة أسوان لمتابعة الاحتفال بليلة المولد، وردد المشاركون في المسيرة "الله مولانا على طه الذى جانا"، و"يارب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم"، و"لا إله إلا الله محمد رسول الله منصورين بإذن الله"، وغيرها من الهتافات التى تعبر عن حب النبى والاحتفاء بمولده.

ورفع المشاركون، أعلام الطريقة المرغنية ذات الألوان الخضراء، واستخدموا مكبرات الصوت لمواصلة الهتافات التى يرددها قادة الطوافة، مرتدين وشاحاً باللون الأخضر.