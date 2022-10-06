6 أكتوبر .. أهالى بسيناء يوثقون الذكرى الـ49 بنقشها على رمال موقع النصر

شمال سيناء - محمد حسين

حفر أهالى بشمال سيناء على الرمال التى شهدت فى مثل هذا اليوم من عام 1973، عبور الجيش وتحقيق النصر عبارة "مصر سيناء 6 أكتوبر".

وقال نايف سلامة من أهالى بئر العبد بشمال سيناء، إنهم لا ينسون هذا اليوم عندما شهدت رمال مناطقهم معركة تحرير الأرض وانتزاعها من المحتل، مشيرًا إلى أن رمال مناطقنا فى مثل هذا اليوم عطرتها دماء الشهداء التى ارتوت بها لدحر اسطورة العدو الذى لا يقهر.

وتابع فى هذا اليوم نوجه رسالة اعتزاز وتقدير لأرواح الشهداء، حيث وتشهد محافظة شمال سيناء اليوم مظاهر احتفال لأحياء ذكرى النصر فى ديوان عام المحافظة ومراكز الشباب.