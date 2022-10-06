وكيل "تعليم الغربية" يجتمع بقيادات المديرية وموجهى عموم تخصصات الشعبة المعمارية

الغربيــــة عادل ضرة

عقد اليوم الخميس، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور وكيل المديرية، مدير عام التعليم الفني، والتخطيط والمتابعة، مدير وحدة الأزمات والكوارث، وموجهي عموم التعليم الفني، في التخصصات المتخصصة في الخرسانة والمباني والكهرباء والصحي، لتشكيل غرفة عمليات ينبثق عنها لجنة للمرور على كافة المدارس، للوقوف على الحالة الإنشائية، ورفع تقرير بها لهيئة الأبنية التعليمية، وتكون هذه اللجنة معاونة لدور الهيئة، وفي ضوء التعاون بين التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، وسوف تستمر اللجنة في أعمالها لمتابعة جميع المدارس المستهدفة أيام الجمع والعطلات، لإنجاز كافة المدارس، والوقوف على السلامة الإنشائية لكافة المدارس.

ويذكر أن وكيل الوزارة قام بالمرور على عدد من المدارس بعد الانتهاء من الاجتماع بمرافقة مدير عام التعليم الفني، واللجنة المشكلة.