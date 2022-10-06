وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، يرافقه قائد قطاع تأمين شمال سيناء واللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء ، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وعدد من مشايخ ورموز المحافظة ، بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول فى ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وأكد المحافظ على إجراء مراسم وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات السادس من أكتوب المجيدة.. مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا ، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء ، بهذه المناسبة ، مقدمًا التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماءهم على أرض سيناء وأدت إلى تحريرها ، ومشيرا إلى أن دماء القوات المسلحة وأهالى سيناء اختلطت برمال سيناء فى السادس من أكتوبر 1973.. مما أدى إلى تحرير سيناء.

وقدم المحافظ تهنئته باسم أهالى سيناء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كما قدم التهنئة لأهالى سيناء وعلى رأسهم المشايخ والمجاهدين الذين كان لهم دور كبير فى تحرير الأرض.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة، منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن.

حضر مراسم وضع أكليل الزهور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، المستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش رؤساء مجالس المدن، وعدد من الأهالى والمشايخ.



وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بشمال سيناء (1)



وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بشمال سيناء (2)



وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بشمال سيناء (3)



وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بشمال سيناء (4)







