اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة أسوان يلتقى وفد بنك المعرفة لتعزيز التعاون

الخميس، 06 أكتوبر 2022 07:54 م
نائب رئيس جامعة أسوان يلتقى وفد بنك المعرفة لتعزيز التعاون جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن

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أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أهمية الخدمات المقدمة من بنك المعرفة ومدى تأثيرها الناجح على تصنيف جامعة أسوان، ووجه ببحث آليات التعاون مع وفد بنك المعرفة المصري والعمل علي تكليف فريق التصنيف الدولى بجامعة أسوان على إطلاق منصة converis  فى أسرع وقت، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانياتها لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بجامعة أسوان.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث  في تصريحات صحفية، إلي أهمية البحث العلمي لدي جامعة أسوان الذي تولي له اهتماما كبيرا، مضيفا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعمل علي ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع ودراسة ومعرفة أهم المعوقات التي تواجه البيئة المحيطة.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين، ويأتي ذلك في إطار تطوير منهجية البحث العلمي بجامعة أسوان، كما استقبل قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان، السيد ايلى خورى مدير الحلول وأمن المعلومات بشركة clarivate بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى والوفد المرافق له.

 

 


جامعة أسوان

الدراسات العليا

بنك المعرفة



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