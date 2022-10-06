موسكو: حديث الغرب عن تهديد نووى روسى كذبة أخرى

كتب أحمد عرفة

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن الغرب استنفد جميع حججه لتشويه سمعة روسيا وبدأ بالحديث عن تهديد نووي روسي وهذه كذبة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن الغرب يحاول بهذه الأفعال تعزير الروسوفوبيا العالمية، مشيرة إلى أن هذه المحاولات هي مسرحية غربية مزيفة.

وعلقت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على تقارير وسائل الإعلام الغربية بشأن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا قائلة إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مرارا في هذا الموضوع، موضحة أن روسيا ليس لديها أي خطط لتهديد أحد بالسلاح النووي كونه للردع فقط.