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موسكو تعترض على دعوى كييف أمام المحكمة الجنائية الدولية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:57 م
موسكو تعترض على دعوى كييف أمام المحكمة الجنائية الدولية المحكمه الجنائيه الدوليه
كتب أحمد عرفة

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اعترضت روسيا على دعوى قضائية رفعتها أوكرانيا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهمة الجانب الروسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية للشعب الأوكراني، بحسب ما ذكرته هيئة المحكمة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية ، إنه في 3 أكتوبر 2022، قدمت روسيا الاتحادية اعتراضا أوليا في قضية "مزاعم الإبادة الجماعية" التي رفعت استنادا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وبدأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا فى 2 مارس.


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