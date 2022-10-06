مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى مناطق مختلفة بالخليل

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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مناطق مُختلفة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بعد اقتحامهم منطقة "باب الزاوية" و"دوار المنارة" وسط مدينة الخليل، وأطلاقهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة "سعير" وقرية "بيت عنون" شمال شرق الخليل، عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل البلدة والقرية، حيث منعت المواطنين من التنقل، ولم يتم الابلاغ عن إصابات.

يذكرأن،استشهد شاب فلسطيني، مُتأثرًا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الرأس مُباشرة خلال اقتحام بلدة "دير الحطب" شرق نابلس. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب الشهيد هو علاء ناصر أحمد زغل ويبلغ من العمر (21 عامًا)، وقد تم نقله إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده. وأصيب مواطنان فلسطينيان آخران في "نايلس" بالرصاص في كتفيهما. وتقتحم الآن قوات الاحتلال بلدة "دير الحطب" وتحاصر منزل الشاب سلمان عمران، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي. وقالت مصادر في تلفزيون فلسطين إن الصحفيين محمود فوزي ولؤي السمحان أصيبا خلال تغطية الأحداث الجارية في "نابلس".

يذكرأن،