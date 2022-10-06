مكتبة المنصورة العامة تنظم المنتدى التعليمى الأول للغة الهيروغليفية

الدقهليه شريف الديب

نظمت مكتبة المنصورة العامة اليوم الخميس، المنتدى التعليمي الأول بالدقهلية للغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) بالتعاون مع فريق أحفاد الحضارة المصرية التابع لقطاع التعليم والطلاب بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

ويأتي المنتدى تزامناً مع احتفاليات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام علي فك رموز الهيروغليفية ويوم السياحة العالمي.



وفي هذا السياق تم تنفيذ أكثر من 9 ورش عمل لتعليم الأطفال الحروف والعلامات والكلمات الهيروغليفية وكتابة أسمائهم وتنفيذ ورش عمل فنية.



وفي سياق متصل، أقيمت ندوة ثقافية عن الحضارة المصرية بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمتخصصين في علم المصريات وعدد من المهتمين وأولياء الأمور.



وبدأت فعاليات المنتدي بالسلام الوطني وألقت جيهان عبد الحافظ مدير مكتبة المنصورة العامة، كلمة عبرت فيها عن سعادتها باستضافة المكتبة لمثل هذا المنتدى التعليمي وغيره من الفعاليات التي تقدمها المكتبة في مختلف المجالات.



كما ألقى محمد حمادة مؤسس ومقرر فريق أحفاد الحضارة المصرية كلمة عبر فيها عن امتنانه لدور مكتبة المنصورة العامة التنويري والتثقيفي والتعليمي المتميز.



وأكدت جيهان عبد الحافظ مدير مكتبة المنصورة العامة أن هذه الفعاليات تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي لا يدخر جهدا في توفير كافة أنواع الدعم اللازم لمختلف أعمال وأنشطة المكتبة.