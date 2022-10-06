مصرع شخصين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالخصوص والنيابة تأمر بحبس المتهمين

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حبس 5 أشخاص، على ذمة التحقيقات، بسبب حدوث مشاجرة بين طرفين وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر، كما صرحت جهات التحقيق بدفن جثتي المتوفيين بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات رجال مباحث القليوبية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب.

وكانت قد شهدت منطقة الكرداسة دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة أخر، وجرى نقل الجثتين لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، ووجود مصاب ومصرع شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث ورجال أمن الخصوص لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

واستدعي كل من الطرفين أهليته وتعدي كل طرف منهم على الأخر، وإحداث إصابات ببعضهم البعض، وأسفر الحادث من مصرع شخصين وإصابة أخر جرى نقلهم لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والمصاب لمستشفى السلام بالقاهرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.