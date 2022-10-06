اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع أب بعد ابنته بـ20 ساعة.. صدمتهما سيارة ميكروباص فى كفر الشيخ

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:14 ص
مصرع أب بعد ابنته بـ20 ساعة.. صدمتهما سيارة ميكروباص فى كفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أشرف محمد قطب، 33 سنة، المصاب في حادث سيارة ميكروباص، بالقرب من موقف السيارات الجديد بمدينة كفر الشيخ، عقب وفاة ابنته بـ 20 ساعة في موقع الحادث، ليلحق الأب بها اليوم، بعد أن فشل أطباء مستشفى كفر الشيخ العام، في محاولة إنقاذه.

كان مستشفى كفر الشيخ العام، استقبل ظهر أمس الأربعاء، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، فيما أصيب والدها بإصابات متنوعة قبل أن يلحق بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث صدمتهما سيارة ميكروباص مسرعة، بالقرب من موقف السيارات الجديد بمدينة كفر الشيخ، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، واقتياده إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ.

فيما تبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، والتقرير الطبي أسماء ضحايا هذا الحادث حيث توفت الطفلة حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، فيما أصيب والدها أشرف محمد قطب، 33 سنة، مقيم بمدينة كفر الشيخ، وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

عناية مركزة

مستشفى

اخبار الحوادث

مديرية الامن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة