مصرع أب بعد ابنته بـ20 ساعة.. صدمتهما سيارة ميكروباص فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أشرف محمد قطب، 33 سنة، المصاب في حادث سيارة ميكروباص، بالقرب من موقف السيارات الجديد بمدينة كفر الشيخ، عقب وفاة ابنته بـ 20 ساعة في موقع الحادث، ليلحق الأب بها اليوم، بعد أن فشل أطباء مستشفى كفر الشيخ العام، في محاولة إنقاذه.



كان مستشفى كفر الشيخ العام، استقبل ظهر أمس الأربعاء، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، فيما أصيب والدها بإصابات متنوعة قبل أن يلحق بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث صدمتهما سيارة ميكروباص مسرعة، بالقرب من موقف السيارات الجديد بمدينة كفر الشيخ، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، واقتياده إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ.



فيما تبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، والتقرير الطبي أسماء ضحايا هذا الحادث حيث توفت الطفلة حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، فيما أصيب والدها أشرف محمد قطب، 33 سنة، مقيم بمدينة كفر الشيخ، وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى إلا أنه فارق الحياة.



