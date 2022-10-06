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مشروع بنبان بأسوان.. 6 ملايين خلية شمسية تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 04:30 ص
مشروع بنبان بأسوان.. 6 ملايين خلية شمسية تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية مشروع الطاقة الشمسية بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تعد ألواح الطاقة الشمسية الموجودة في مشروع بنبان بمحافظة أسوان عاملا رئيسيا في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة في مصر، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، تلك الطاقة النظيفة التى يسعى المجتمع الدولى إليها كمستقبل الطاقة للحفاظ على الأرض من التلوث.

وساهم مشروع الطاقة الشمسية بأسوان فى الحفاظ على البيئة فى إطار رؤية مصر المستقبلية، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمى فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكد أن "بنبان" يعد أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ولديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية فى تقليل الانبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى القومى، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية، علاوة على التمكين الاقتصادى.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان، خاصة أنه بمثابة سد عالٍ جديد بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة ستنتج 2000 ميجا وات، لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية فى العالم ولتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير فى الجمهورية الجديدة.

جانب من المشروع (1)
جانب من المشروع (1)

جانب من المشروع (2)
جانب من المشروع (2)

جانب من المشروع (3)
جانب من المشروع (3)

مشروع بنبان للطاقة الشمسية (1)
مشروع بنبان للطاقة الشمسية (1)

مشروع بنبان للطاقة الشمسية (2)
مشروع بنبان للطاقة الشمسية (2)

مشروع بنبان للطاقة الشمسية (3)
مشروع بنبان للطاقة الشمسية (3)

مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (1)
مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (1)

مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (2)
مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (2)

مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (3)
مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (3)


 

 


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