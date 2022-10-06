وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى - بشكل شبه يومي - لاقتحامات من قبل المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وعلى صعيد متصل، سلمت سلطات الاحتلال خمسة شبان من القدس - كانت قد اعتقلتهم من باحات المسجد الأقصى أمس - قرارا بالإبعاد عن المسجد، حتى الثامن عشر من الشهر الجارى، أى بعد انتهاء الأعياد اليهودية، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل إسرائيلي (نحو 160 دولار).