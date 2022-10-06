مساعى مصرية لزيادة حجم التبادل التجارى مع كينيا ليصبح مليار دولار

كتب إسلام سعيد

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن البعثة التجارية المصرية لكينيا تواصل فعاليتها لليوم الثاني بعقد لقاءات عمل ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الكينية

وأكد سفير مصر في كينيا خالد الأبيض أن مصر تبحث عن الشراكة مع أشقائها في القارة الإفريقية لتحقيق الازدهار والتقدم، منوها بالتزام الحكومة المصرية بتقديم كل ما من شأنه أن يساعد في تحقيق هذا الهدف.

وأشار سفير مصر في كينيا، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الكيني، إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو حصان الرهان.

ودعا الأبيض، للعمل سويا من أجل رفع حجم التبادل التجاري من 666 مليون دولار حاليا إلى مليار دولار من خلال خلق فرص حقيقية للتعاون التجارى والاستثماري بين مصر وكينيا

وأوضح أن مصر ثالث أهم شريك تجاري لكينيا مشيرا إلى نيروبي تعد مدخلا للصادرات المصرية إلى كلا من شرق ووسط إفريقيا، وطالب باستغلال الفرص التي تتيحها البعثة التجارية الحالية من أجل بلورة فرص إستثمار حقيقية وتبادل للبيانات والمعلومات عن فرص التعاون الحقيقية بين البلدين.

من جهتها، قالت sylvia kabuvu سيلفيا كابوفو نائب وزير التجارة الدولية في كينيا" إن مصر ثاني مصدر مهم للواردات في كينيا بعد جنوب إفريقيا، وثالث أكبر مشتري للسلع الكينية بعد كلا من أوغندا وتنزانيا.

وأوضحت أن كينيا تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة القيمة المضافة لصادراتها الزراعية، وخفض الفجوة في التجارة بين البلدين، والتي يميل الميزان التجاري فيها لصالح مصر.

وأضافت أن كينيا تستهدف خفض أسعار الأسمدة للمزارعين في إطار خطتها لتوفير الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هذا فرصة جيدة للتعاون مع الشركات المصرية المنتجة للأسمدة، وطالبت باستغلال سلسلة الاتفاقيات التي تربط بين البلدين، لتوسيع نطاق التعاون بينهم، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لدخول المصنعين الكينيين إلى أسواق شمال إفريقيا.

كما دعت إلى تحسين جودة المنتجات من خلال المشروعات المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المهارات.

من جهته، قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البعثة التجارية، ضمت ممثلين عن مختلف المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية، والتي تضم البلاستيك، والأدوات المنزلية من البلاستيك، والدهانات، والتعبئة والتغليف، والمنظفات الصناعية والمنظفات الشخصية ومستلزمات وتوريدات الفنادق، الحصير، الأسمدة، مواسير البلاستيك، مواسير الصرف الصحي.

وأشار مجيد إلى وجود إقبال شديد من مختلف العملاء الكينين على اللقاءات الثنائية مع الشركات المصرية، منوها بأن الشركات المصرية طالبت بمد البعثات التجارية إلى الدول الأوروبية والعربية للفائدة المباشرة للبعثة، وهو الوصول مباشرة إلى العميل، والتواصل معه ما يخلق ثقة في التعاملات بين الجانبين.