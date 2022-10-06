اليوم السابع
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الخميس، 06 أكتوبر 2022 03:07 م
أكرم القصاص
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مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر.. صور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:15 م
مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر.. صور مدرسة حدائق أكتوبر تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

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حرصت مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات بقيادة نهلة سمير على الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر العظيم، فى إطار حرص فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف الطلاب بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن .

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص حصة للحديث عن انتصارات أكتوبر مع انطلاق العام الدراسى الجديد، والذى تحل ذكراه اليوم الخميس 6 أكتوبر.

 

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

 

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.

مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر
مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

 

الاحتفال بالنصر
الاحتفال بالنصر

 

الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

 


6 أكتوبر

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عودة المدارس

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العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

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وزارة التعليم

وزير التعليم

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عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم




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