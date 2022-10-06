محافظ أسوان: المراجعة الشاملة للحالة الإنشائية لـ1506 مدرسة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة استقرار العملية التعليمية داخل المدارس بعد انتهاء الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد 2022/2023.

تناول الاجتماع الذى حضره نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مديرى التربية والتعليم والأبنية التعليمية والمشروعات المراجعة الشاملة للحالة الإنشائية داخل 1506 مدرسة موزعين بجميع أنحاء المحافظة طبقاً للجان الفنية والهندسية المختصة بذلك.

وخلال الاجتماع تابع محافظ أسوان الموقف التنفيذى لمشروعات المدارس التى تم إنشاؤها أو تطويرها أو إجراء الصيانة الشاملة لها، مع إعطاء الأولوية للمدارس التى بها كثافة طلابية عالية ، وأيضاً للمدارس التى تحتاج إلى سرعة التدخل بتنفيذ هذه المشروعات بها.

وشدد على ضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالمرور الميدانى الدورى للاطمئنان على السلامة الإنشائية من أجل ضمان حياة وسلامة الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى حيث تم جارى إنشاء 59 مدرسة بقرى المرحلة الأولى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، تم تسليم 36 مدرسة منهم، فيما جارى العمل فى 23 مدرسة أخرى ، فيما تم إنشاء 3 مدارس دعماً من منظمة الإيفاد الدولية بإجمالى 31 فصل دراسى بمركزى إدفو ونصر النوبة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع إستكمال أعمال الصيانة الشاملة داخل 96 مدرسة بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حيث تم تسليم 59 مدرسة منهم ، فيما جارى العمل فى 37 مدرسة أخرى ، لافتاً إلى أن ذلك يتكامل مع طرح مشروعات لتنفيذ 23 مشروعا جديدا لإنشاء مدارس داخل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان ودراو.