مباحث القاهرة تضبط 3 أشخاص يتاجرون فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تحت اشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزتهم (عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضوره لاستبدال المبلغ المضبوط بحوزته من المتهمان الآخران، وبمواجهة الآخيرين أيدا ما جاء بأقواله، وقررا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء وخارج السوق المصرفية لحسابهما الخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.