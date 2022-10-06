ماراثون رياضى فى بورسعيد احتفالا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ماراثون مشي بمشاركة الأندية ومراكز الشباب والمدارس الرياضية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، يبدأ من الضفة الغربية لقناة السويس مروراً بكوبري النصر حتى الضفة الشرقية للقناة بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



شارك في الماراثون ما يقرب من 1500 طالب وطالبة ورياضيين، رافعين الأعلام المصرية، وحمل عدد من طلاب المدرسة الرياضية للبنين علم مصر كبير وسط الماراثون.



وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معربا فيها عن أسمى آيات التقدير لرجال القوات المسلحة، وما سجلوا من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه .



كما قدم " محافظ بورسعيد " التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وأكد " محافظ بورسعيد " أن حرب أكتوبر المجيدة كانت ومازالت ذكرى أعظم انتصار شهده العالم للتأكيد بأن الشعب المصرى يدافع عن كرامته حتى الموت حبًا وفداءً لمصرنا الغالية، مشيراً الى أن "انتصار مصر في حرب أكتوبر العظيم لم يكن وليد الصدفة بل نتج عن ملحمة وطنية عظيمة تكاتف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحدة لاسترداد سيناء الغالية والدفاع عن كرامة الوطن .



وأشاد " المحافظ " بدور الجيش المصري في الحفاظ على أرض الوطن حرة مستقرة وآمنة في السلم والحرب، مؤكدا أن انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري كعلامة مضيئة وبارزة في تاريخ مصر والعالم أجمع ، وأن رجال القوات المسلحة دائما يبذلون كل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على الوطن و أراضيه.



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(1)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(2)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(3)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(4)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(5)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(6)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(7)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(8)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(9)



محافظة-بورسعيد-تنظم-ماراثون-احتفالا-بالذكرى-ال-49-لنصر-أكتوبر-(10)



