ماراثون رياضى فى المنيا ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه، دكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، ماراثون رياضي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، من أمام ديوان عام المحافظة وحتى النصب التذكاري على كورنيش النيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع المهرجان الرياضي والاحتفالات بجميع محافظات الجمهورية في وقت واحد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي أطلق إشارة البدء بكلمته للشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تعبيرا عن وحدة الهدف وتعظيم ذكرى أكتوبر المجيدة في نفوس النشء والشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد المحافظ، على دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية من منطلق أهمية الرياضة في الارتقاء بالمستوى الرياضي والأخلاقي وبناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل والعمل على تفعيل أواصر التعارف والتواصل بين أبناء المجتمع بهدف المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة واستكمال مسيرة التنمية لبناء مصرنا الحبيبة.