كل ما تريد معرفته عن إلغاء طباعة فواتير الكهرباء وبدء تجربة التحصيل المميكن

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد عن بدء تجربة التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير استهلاك الكهرباء بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ممثلة فى اﻹدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بالشركة، وذلك بمدينة 6 أكتوبر تمهيدا لتعميم التجربة تدريجياً، وفيما يلى أهم المعلومات عن التحصيل المميكن:

1- بدات الادارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الإدارة العامة لإحياء 6 أكتوبر فرع حدائق أكتوبر بإلغاء فواتير الكهرباء الورقية.

2- تم استبدال فواتير اﻻستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن إلكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وذلك بدأ من فاتورة أكتوبر الجارى.

3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل وطباعة الفواتير.

4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة، وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى إمكانية التحصيل النقدى أو عن طريق الفيزا

أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

5- تتيح ماكينات الدفع الالكترونى الجديدة التعامل مع كافة الأنظمة داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال أبلكيشن موحد تم الإشراف عليه مع شركة فورى ونستطيع الآن تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين.

6- من المقرر أن يتم التوسع تدريجيا بداء من الشهر القادم ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم إعدادها من خلال الادارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.