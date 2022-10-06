عم السيد القوس 65 سنة: تغير المناخ وارتفاع الحرارة أثر على المحاصيل.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

التغيرات المناخية واختلاف درجات الحرارة سواء بارتفاع أو انخفاض كان له تداعيات مؤثرة على المحاصيل الزراعية، "اليوم السابع" التقى مزارعين تحدثوا عن آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.

وقال الحاج السيد محمد القوس 65 من مركز أبو كبير محافظة الشرقية، إن المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل مباشر بسبب التغيرات المناخية التى طرأت على الكون فمثلا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يؤثر سلبا على المحاصيل فمثلا محصول الذرة أصبح هذه الأيام غير مجدى لأن محصول الذرة يتم زراعته فى أول شهر مايو من كل عام وهذا التوقيت تكون الحرارة فيه معتدلة ولكن بعد التغيرات المناخية أصبح الجو فى بداية هذا الشهر مرتفعة وبالتالى يكون الجو مهيأ لتكاثر الدودة والتى تقوم بدورها بدخول البلعوم عند إنبات المحصول وبالتالى تؤثر على نموه وبرغم استخدام الأسمدة بشكل مفرد للتخلص من تلك الدودة إلا أن الأسمدة لا تؤثر مطلقا وهذا يقلل من إنتاجية المحصول، لافتا أن الفدان كان ينتج من 18 إلى 20 أردب ذرة أصبح يتراجع بنسبة 5 أرادب وهذا يؤثر سلبا على هامش ربح الفلاح رغم أن الفلاح يقوم بتسميد الأرض ويقدم كل ما يلزم لزيادة الإنتاجية.

أما محصول الأرز أكد الحاج "السيد القوس" أن هذا العام تأثر المحصول جدا بالتغيرات المناخية فقد قام بالدار الأرز فى منتصف شهر أبريل وكان الجو بارد فاثر ذلك على نمو النبات وظل تحت الماء 15 يوما رغم أنه ينبت ويظهر فى الأرض سريعا وهذا أثر على النمو الكامل للنبات وجاء بالسلب على الإنتاجية

ايضا تغير المناخ جعل بقاع داخل الأرض بلغت 30% من المساحة المنزرعة تصاب بالشلل وتحف عيدانه وهذا أثر على الإنتاجية بالسلب ونقص الإنتاج بما يعادل 30% لأن ارتفاع الحرارة بشكل كبير يؤثر على سنبلة الارز ويجعلها غير كاملة الإنبات.

وأضاف أحمد عبد الرحمن الشربينى، من قرية العزازية مركز أبوكبير محافظة الشرقية، أن تغير المناخ أثر على محصول القطن بشكل مباشر ومن المفترض أن يتم زراعة القطن فى الثلث الاخير من شهر مارس وهذه الفترة تسمى فصل الربيع وللأسف فإن يعد الربيع كما كان لأن الحرارة والرطوبة متقلبة بسبب التغيرات المناخية فأصبح المزارع يلجأ لزراعة القطن فى شهر أبريل ومايو وبعدها تبدأ الحرارة فى الارتفاع وارتفاعها يساعد على تقس وتكاثر الديدان على أوراق القطن والتسميد والرش أصبح غير مؤثر مقارنة بايام زمان كانت المقاومة اليدوية مع التسمية والرش ياتى بنتائج ممتازة بعكس هذه الأيام.

ناهيك عن ارتفاع الحرارة الذى يسرع تفتح اللوز دون أن ينضج وبالتالى ياتى الإنتاج ويعطى رتبة القطن غير جيدة.