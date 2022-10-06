عصابة سرقة حظائر الماشية يكشفون كواليس القبض عليهم فى منشأة القناطر

بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة الماشية في منشأة القناطر بالجيزة، عقب القبض عليهما، أنهما يسرقان الحظائر الملحقة بالمنازل، بقرى منشأة القناطر، ويستخدمان سيارة نقل، في عمليات السرقة.

أضاف المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لجزار من عملائهما، حيث يتحصل عليها بأسعار أقل من القيمة الأصلية لها، لعلمه أنها من متحصلات السرقة، كما اعترفا بحيازة سلاحين ناريين بقصد الدفاع.

وبمواجهة الجزار اعترف بشراء عدد من رؤوس الماشية من المتهمين، وأرشد عنها، كما اعترف بعلمه في تورط المتهمين بسرقة حظائر الماشية.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافهما ، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما ، وبحوزتهما ( 2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.