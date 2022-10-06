طلاب كفر الشيخ يشيدون بإنجازات البحوث الزراعية بسخا

عبر طلاب وطالبات مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، رواد قصر أنور المعداوي عن سعادتهم بزيارة محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء، وما تضمه من أقسام وبرامج متعددة، لانتاج أصناف محاصيل زراعية جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية، بحضور الدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا، لشئون الارشاد والتدريب ومسئول العلاقات العامة والتواصل، والدكتور عبدالواحد ندا، وكيل المحطة لشئون البحوث، والدكتور محمد عبد الكريم، وكيل المحطة لشئون الإنتاج، والدكتور فتحية الشراكي، أستاذ أمراض النبات بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

واستمع الطلاب لتوضيح أهداف محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء ودورها في مواجهة التغيرات المناخية من حيث إعداد التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية المختلفة وحزم التوصيات للوصول لأعلى إنتاجية.

وتناول محمد عطوه مرحبا ذكري انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف متحدثا عن دور الشباب في حمل راية الأجداد والعبور الي مستقبل أفضل لبلادهم، ووضح أهداف المحطة منارة العلم والعلماء ودورها في مواجهة التغيرات المناخية من حيث إعداد التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية المختلفة وحزم التوصيات للوصول لأعلى إنتاجية.

وقالت الشاعرة عزيزة الشراكة، مدير قصر ثقافة أنور المعداوي، إنه من ضرورة استلهام الأطفال والشباب روح أكتوبر لمواجهة أي تحديات تقابلهم في حياتهم المستقبلية ،وعليهم أن يقتضوا بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم في التحلي بالأخلاق الحميدة، لمواجهة أي صعاب يمكن أن تقابلهم في رحلتهم ، مشيرة إلى دور محطة البحوث الزراعية بسخا في التصدي للتغيرات المناخية، وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية التي تستطيع مواجهة هذه التغيرات، والتي تحقق من خلالها أهداف مصر للتنمية المستدامة موضحة أن مصر سوف تستضيف خلال الأسابيع القليلة القادمة مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ والذي يستضيف أكبر عدد من رؤساء وملوك الدول العالمية.

وقدم الدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة بعرض تقديمي، موضحا موقع المحطة الجغرافي وأهم المعاهد البحثية التي تضمها المحطة والذي يبلغ 12 معهدا بحثيا، الدور الاستراتيجي الذي تقوم به المحطة من إنتاج أصناف مستحدثة وتحسين الأصناف القديمة ، موضحا بعض الأصناف التي تعمل المحطة علي إنتاجها كبدائل آمنة ومستدامة تواكب متطلبات الفترة القادمة وما ستقوم به هذه الأصناف في زيادة الثروة الحيوانية بمصر وتحسين التربة وإمكانية زراعتها في صحراء مصر لتجهيز هذه الأرض واستصلاحها لزيادة الرقعة الزراعية.

من جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببدء الزيارات الميدانية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، للمشروعات المتعددة، وخاصة محطة البحوث بسخا منارة العلم والعلماء، والتي تستبط أصنافا تتلاءم مع التغيرات المناخية، وتوفر للمزارع التقاوي اللازمة.