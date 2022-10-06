ضبط 44.5 ألف قطعة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام داخل شقة سكنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وبناء على تعليمات اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة لورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص جعل من شقة سكنية دور أرضى مصنعا بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية والتى تتسبب فى نقل الفيروسات والتلوث أثناء استخدامها فى العمليات الجراحية - بحى أول – طنطا.

تم تشكيل حملة تموينية ضمت ناصر مصطفى العفيفى والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بعمل عدة أكمنة لمراقبة المكان ومتابعة العمل به، ونجحت الحملة بمداهمة المكان أثناء دخول عمال الوردية الصباحية داخل المصنع.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 44500 قطعة مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام بداخل شقة سكنية بدون ترخيص مستغلين أيام العطلات الرسمية لمزاولة نشاطهم المخالف.

والمضبوطات عبارة عن (25000) قطعة كمامات ماسك تحمل علامات تجار وهمية وغير صالحة للاستخدام، 10000 لفة شاش جراحية غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعارف عليها.

والتحفظ على 2000 بكرة مستلزمات للتجبير والكسور غير مطابقة للمواصفات القياسية.

والتحفظ على 2000 قطعة فوط بطن تستخدم فى العمليات الجراحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتحفظ على 5500 لفة رباط ضاغط غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط 6 ماكينات لتصنيع الأقمشة المستخدمة فى التصنيع، وتحرر محضر جنحة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



بعض المضبوطات



المستلزمات الطبية