اليوم السابع
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ضبط 400 طن أرز شعير بالسوق السوداء محظور تداوله خارج المنظومة بالبحيرة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:45 ص
ضبط 400 طن أرز شعير بالسوق السوداء محظور تداوله خارج المنظومة بالبحيرة أرز شعير - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة من ضبط مالك مخزنين لتجارة الحبوب والغلال "بدون ترخيص" – بمحافظة البحيرة لقيامه بتخزين كمية قدرها 400 طن "أرز شعير" - محظور تداوله خارج المنظومة بقصد حجبه عن التوريد للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة حيث قام بتخزين كمية قدرها 400 طن "أرز شعير" - محظور تداوله خارج المنظومة بقصد حجبه عن التوريد للاتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 

أرز شعير

السوق السوداء

البحيرة

قطاع الأمن العام



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