ضبط شقيقين لإتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من القبض على شخصين بمنطقة الساحل ، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شقيقان، مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وبحوزتهما (عملات أجنبية – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.