رفع 773 حالة إشغال طريق فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة جميع الإشغالات والتعديات.

وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم، وممثلي المكتب للمحافظ أيمن عادل ومازن البراجه حملة مكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات من منطقة 45 بحرى، وشوارع ملك حفنى قبلي، خالد بن الوليد، ومحمد نجيب، وقد أسفرت الحملة عن غلق 3 محلات، والتحفظ علي 50 شيشة، وضبط 618 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد من المحاضر لردع المخالفين .

وشن حي منتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع محمد حسنين هيكل، ميدان المندرة بحري، النبوي المهندس، ملك حفني بحري، ادريس، وميدان المندرة الكوبري، وعزبة العمراوي، وتقاطع شارعي 20 ومصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 90 حالة إشغال، وإزالة عدد من الإعلانات والتند المخالفة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة موسعة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بنطاق حي شرق استهدفت شوارع المشير، اللواء أحمد علي، وطريق الكورنيش، وشوارع 50، والنصر بسموحة، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 65 حالة إشغال متنوع، وإزالة الكاوتش والحديد والكتل الخرسانية التي وضعها بعض المواطنين وأصحاب المحال، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وشدد المحافظ على رفع جميع التعديات، والإشغالات والباعة الجائلين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة، وجاء ذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الإشغالات والأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.