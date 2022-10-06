رئيس جامعة بنها يشهد الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الاحتفال بالذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وحاضر فيها اللواء أركان حرب محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية، وجاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلاب الجامعة.

وقدم الدكتور جمال سوسة، خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن يوم السادس من أكتوبر سيظل يوما فارقا في تاريخ أمتنا العربية حيث استطاع الجيش المصري أن يلقن العالم كله درساً يحمل بين طياته كل معاني الوطنية والإصرار والإخلاص.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن حرب أكتوبر المجيدة مدعاة للفخر بما قدمه أبناء الوطن للإنسانية من قيم عظيمة فقد كانت حرب من أجل السلام والتنمية وتحقيق الاستقرار والحرية، مؤكداً على أن يوم السادس من أكتوبر سيظل يوماً خالداً فى تاريخ العسكرية المصرية حيث استردت فيها مصر الأرض والعرض وتحقق فيه النصر بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة فهي درع الوطن وسيفه.

وأكد رئيس الجامعة، أن جيش مصر يستحق منا منتهى الدعم وكل الفخر به وبرجاله من أبناء الوطن، لذلك يجب استحضار روح أكتوبر والتي تجسد فيها قيم العمل الدؤوب، والإصرار على النجاح لأجل الرقى بهذا الوطن، موضحاً أنه يجب عينا أن ننحي جميعا إجلالاً وتقديراً لجيل أكتوبر العظيم، ذلك الجيل الذي ترك لنا ماضياً من الفخر وحاضراً من الحرية ومستقبلاً من الرخاء.

من جانبه قال اللواء محمود خليفة، إن احتفالات أكتوبر ستظل نحتفل بها إلى الأبد لأنها من أمجادنا التي نعتز ونفخر بها، مشيرا إلى أن الجيش المصري هو وطني على مر التاريخ هدفه هو الحفاظ على الأمن القومي المصرى.



وأوضح، أن مصر هي قلب العالم جغرافيا وتربط بين الشرق والغرب، وذُكر اسمها في الكتب السماوية جميعا، لذلك كانت مطمعا للغزاة على مر العصور، مشيرا إلى أن الإعداد لحرب أكتوبر شمل جوانب متعددة سواء عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو إعلامياً، حيث استغلت مصر كافة عناصر القوة لديها من أجل تحقيق النصر، والبدء بمرحلة التنمية والبناء في هذا الوطن.

وخلال الحفل قدم فريق الموسيقى والكورال وفرقة الفنون الشعبية بجامعة بنها فقرات فنية وغنائية عن حرب أكتوبر المجيدة.



الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة (1)