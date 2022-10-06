رئيس جامعة أسوان يشهد تكريم الفائزين فى بطولة السباحة النيلية

أسوان - صلاح المسن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان تكريم الفائزين في بطولة السباحة في النيل وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للسباحة ، وأيضاً آدهم دهب رئيس منطقة الصعيد بالإتحاد المصرى للسباحة.

يأتى ذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وبعد توقف دام 40 عاماً على أخر بطولة للسباحة فى النيل والتي أقيمت بالممشى السياحى بكورنيش مدينة أسوان الجديدة وسط مشاركة واسعة من منتخب مصر الوطنى للسباحة الطويلة أبطال أفريقيا 2022 ، بجانب عدد من الأندية الرياضية على مستوى محافظات الصعيد بإجمالى 120 سباح وسباحة .

واكد الدكتور أيمن عثمان علي مشاركة جامعة أسوان في" تصريحات صحفية" في هذا الحدث الرياضي الاقليمي، ويأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " الرياضة أمن قومى " ، وفى ضوء توصيات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية التي تنفذها كلية التربية الرياضية جامعة أسوان علي مدار الاعوام السابقة.

واضاف الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب انه تأتي مشاركة الجامعة لتفعيل الانشطة الطلابية والعمل علي إكتشاف المواهب من الناشئين في مختلف الألعاب الرياضية لدي طلاب الجامعة.

أوضح عادل مكى بأن بطولة أسوان لسباحة المياه المفتوحة تقام برعاية محافظ أسوان وبإشراف وتنظيم من الإتحاد المصرى للسباحة بالتنسيق مع جامعة أسوان ممثلة فى كلية التربية الرياضية ، وأيضاً مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لافتاً إلى أن البطولة تشهد تنافس للمرحلة السنية 14 سنة وحتى مرحلة العمومى لمسافة 3 كيلو متر، وبالتوازى مع ذلك سينظم الإتحاد المصرى للسباحة حفلاً بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة لتكريم أبطال المنتخب القومى والسباحين الحاصلين على المراكز الأولى ببطولة أسوان لسباحة المياه المفتوحة ويعد سباق النيل الدولى ضمن أجندة البطولات الدولية.

وأوضح المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة تعد عروسا رياضيا في محافظة أسوان والتي استضافتها مياه النيل بالممشي السياحي بمدينة أسوان الجديدة، وأن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة اقيمت في إطار اهتمام الإتحاد المصري للسباحة بالنهوض باللعبة في صعيد مصر، ، موضحاً أن إقامة بطولة الصعيد للمياه المفتوحة في أسوان تحمل تشجيعا لسباحي الصعيد في خوض تجربة جديدة مميزة لم يتم تنفيذها منذ أكثر من 40 عاما.