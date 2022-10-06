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خبير اقتصادي: الإدارة الجديدة للدولة أعادت توزيع مخصصات التنمية على الأقاليم المهملة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:00 م
خبير اقتصادي: الإدارة الجديدة للدولة أعادت توزيع مخصصات التنمية على الأقاليم المهملة مشروعات التنمية - أرشيفية
كتب: أحمد قنديل

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علق الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، على التقرير الصادر من مجلس الوزراء بشأن تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، موضحًا أن إدارة الدولة عملت على إعادة مخصصات التنمية بالتساوي على الأقاليم المصرية.
 
وقال شادي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أن مصر شهدت فترة سابقة من إهمال لأطرافها سواء في الوادي أو سيناء، مشيرًا إلى إنه منذ تولي الإدارة الجديدة تم التركيز في التنمية على الوادي والدلتا وشمالهم، وتم إعادة توزيع مخصصات التنمية بغرض تحقيق ارتقاء في المناطق المهملة.
 
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.
 
وكشف التقرير، وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.

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