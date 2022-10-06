حملة لترميم وإعادة تأهيل أرصفة المشاة بحى العجوزة.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة، حملة مكبرة بنطاق حي العجوزة؛ لتطوير وتجميل وإعادة تأهيل الطرق وترميمها، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعادة تأهيل الطرق وشن حملات لتجميل الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأسفرت الحملة عن القيام بإعادة الشئ لأصله، بالإضافة إلى رفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال حفر لإصلاح كسر بمواسير مياه وردم بالرمال وتركيب بلاط وعمل فرمة دقشوم باقى الأسفلت بعده شوارع (شارع الحسنى - شارع السودان اسفل كوبرى احمد عرابى - شارع إبراهيم خاطر).

كما أسفرت الحملة عن تركيب بلاط انترلوك وإعادة الشئ لأصله ناتج عن (طوارئ تليفونات) بشارع الجهاد - شارع 26 يوليو - شارع اسراء المعلمين، وترميم لهبوط الانترلوك لعدة شوارع (شارع فوزى عبد الحليم - شارع سلامة الراضى - شارع الجهاد)، وذلك بمتابعة اللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة.