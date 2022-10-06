حبس عاطل قتل نجل عمته بسبب خلافات عائلية فى المنوفية 4 أيام

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس عاطل قتل نجل عمته خلال مشاجرة نشبت بينهم عاطل بسبب خلافات عائلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

لقى شاب مصرعه بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، متأثرا بإصابته جراء طلق نارى من فرد خرطوش خلال مشاجرة نشبت بينه وبين نجل عمته عاطل بسبب خلافات عائليه ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفيه، إخطارا من العقيد محمد شوقى كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب علي يد ابن عمته بسبب خلافات، بالانتقال الفورى والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، بسبب خلافات عائلية، تطورت لمشاجرة وقام المتهم بإطلاق طلق خرطوش أصابت المجنى عليه.

وتمكنت مباحث المركز برئاسة النقيب محمد جمال معاون المباحث من ضبط المتهم وبحوزتة أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت نيابة مركز قويسنا بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.