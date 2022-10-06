"تضامن الدقهلية" تكرم 30 من أبناء دور الرعاية المتفوقين فى الدراسة

الدقهلية فريق المحافظات

كرمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية 30 من أبناء دور الرعاية المتفوقين والموهوبين بمختلف المراحل الدراسية، خلال حفل كبير، بحضور الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة.

وشملت الاحتفالية عددًا من الفقرات الغنائية الوطنية، وفقرة التنورة وعرض العرائس، مما أدخل البهجة على نفوس الأبناء، كما تم توزيع حلوى المولد عليهم.

وألقى الدكتور وائل عبد العزيز كلمة أكد فيها على دور الدولة المصرية في رعاية أبنائها، ومدى تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بمنظومة الرعاية ودعم أبناء مصر، كما قدم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.



جوائز وهدايا المتفوقين بدور الرعاية



صورة من إقامة حفل تكريم المتفوقين من أبناء دور الرعاية



فقرات ترفيهية أثناء تكريم أطفال دور الرعاية



فقرة التنوره أثناء الحفل



وكيل التضامن وتكريم المتفوقين من أبناء دور الرعاية