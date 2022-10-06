اليوم السابع
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تحرير 16 محضرا ومخالفة بيئية فى حملة مكبرة بمدينة الأقصر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:45 م
تحرير 16 محضرا ومخالفة بيئية فى حملة مكبرة بمدينة الأقصر حملات على فرش حلوى المولد النبوى
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة بالمدينة بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الرائد جمال خيري وكيل شرطة البيئة والمسطحات المائية، ومديرية الشؤون الصحية، وفى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

 

واستهدفت الحملة محال وفرش حلوى المولد النبوى وعددهم حوالى 11 و2 محل حلوانى بـ4 مناطق (شرق السكة - موقف أرمنت - المنشية - نجع الطويل) وذلك للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من اتباع أصحاب المحلات والفراشات لتعليمات سلامة الغذاء، من حيث طرق التخزين وحفظ المنتجات في درجة حرارة مناسبة ومطابقة للتعليمات المدونة على العبوات، كما تم معاينة شكوى أحد المواطنين لتضررة من وجود خيل وروث حيوانات بجوار مدرسة أبونا يوسف بشارع الراهبات متفرع من سياله بدران وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير (7 محاضر نظافة – وتحرير عدد 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية)، من قبل على عمر مفتش الأغذية بمديرية الشئون الصحية وجاري تحرير عدد 2 محضر بيئة، حيث شارك بالحملة أسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطئ، وسعيد هاشم عيسي مشرف إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر.

 

الحملات على محلات الحلوى بمدينة الأقصر
الحملات على محلات الحلوى بمدينة الأقصر

 

حملات على فرش حلوى المولد النبوى
حملات على فرش حلوى المولد النبوى

 

حملات على فروشات المولد النبوى بالأقصر
حملات على فروشات المولد النبوى بالأقصر

 

مدينة الأقصر تحرر 16 محضر ومخالفة بيئية فى حملات
مدينة الأقصر تحرر 16 محضر ومخالفة بيئية فى حملات

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