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بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. إنفوجراف

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:00 ص
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب: سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل. 

1. انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب التى استمرت 3 شهور.

 

2. ستكون فترة التشغيل التجريبى بالركاب لمدة شهر.

 

3. التشغيل التجريبى بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر.

 

4. لتسهيل حركة تنقل أهالى المناطق المحيطة بدار القضاء العالى وماسبيرو الزمالك والكيت كات. 

 

5. الافتتاح الرسمى للتشغيل الفعلى بالركاب سيكون خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر المقبل.


 

• المرحلة أ من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو
 

1. تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم. 

 

2. تشمل 4 محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات). 

 

3. المحطات الجديدة تمر أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك. 

 

إنفوجراف
إنفوجراف

المترو

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مترو الخط الثالث



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