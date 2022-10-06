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انفوجراف.. محطة مترو ناصر أكبر محطة بالخط الثالث وبوابة الربط مع الخط الأول

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:03 ص
انفوجراف.. محطة مترو ناصر أكبر محطة بالخط الثالث وبوابة الربط مع الخط الأول إنفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح اليوم السابع أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.

ومن بين المحطات التى تم افتتاحها بشكل تجريبى أمام الجمهور، محطة ناصر، والتى تعد أكبر محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المحطة

- هى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو

- 10 ألاف متر مربع إجمالي مساحتها

وتضم:

1. 4 أدوار

2. 52 بوابة تذاكر

3. 4 ماكينات إصدار التذاكر اتوماتيكيا ( TVM )

4. 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة

5. مكيفة الهواء

6. بها شاشات على الأرصفة لإعلام الركاب بمواعيد قدوم القطارات

7. مصاعد وسلالم كهربائية

 

استعدادات خاصة لاستقبال ذوي الهمم:

 

1. 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة

2. يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم

محطة ناصر
محطة ناصر

 


المترو

مترو الانفاق

محطات المترو الجدة

مترو الخط الثالث

محطة ناصر



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