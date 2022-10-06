القطاع الحكومى يسجل أعلى نسبة للعاملين بشكل دائم بـ98.3% عام 2021.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات الخاصة بالعمل اللائق في مصر، والتي تشمل أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2021.

وجاءت أهم بيانات العمل بالإنفو جراف وفقا لما يلى:

سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور 65.2% مقابل 12.8% للإناث.

69.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.

سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.2%.

سجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 31.9%.

44.3% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية.

40.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى.

بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.3% مقابل 34.6% بين الذكور.

بلغت نسبة العاملين فى القطاع الحكومى 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%.

تصل نسبة العاملين إلى أقل مستوياتها فى القطاع الخاص "خارج المنشآت" حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

بلغ متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع 42.8 ساعة.

بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي 42.8 ساعة.

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكـور 43.6 ساعة مقارنة 38.2 ساعة للإناث.



نسبة العاملين بأجر والمشتركين فى التأمينات الاجتماعية



نسبة العاملين بأجر والمشتركين فى التأمين الصحى

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ،توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2022 تحت شعار "تغير القواعد".