الظهور الأول لقاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء أمام النقض 26 يناير المقبل

كتب أحمد إسماعيل

وفقاً للوائح السجون هناك إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله السجن، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجري إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من السجناء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم.

فور صدور حكم محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، تم استبدل ملابس المتهم من البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي بالبدلة الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، وذلك باعتبار ان حكم الجنايات حكم واجب النفاذ.

وعقب تحديد جلسة 26 يناير 2023 أمام محكمة النقض لنظر طلب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والنظر في مذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل قانل نيرة أشرف، ووفقا للقانون لابد من حضور المتهم تلك الجلسة، ويعتبر هو الظهور الأول للمتهم منذ صدور حكم محكمة جنايات المنصورة في 6 يوليو 2022 .

كانت قد حددت محكمة النقض في وقت سابق جلسة 26 يناير المقبل كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، فى قضية قتله نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض.