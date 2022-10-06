السبت إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

كتب: مرام محمد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أعلن أن الخميس اليوم، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة .

وجاء في قرار أصدره وزير القوى العاملة اليوم بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر والمولد النبوى الشريف في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوي العاملة شعب مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبات، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.