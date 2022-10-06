الداخلية تضبط نصابا استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) بتعرضه لمحاولة نصب من قِبل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بهدف الاستيلاء على أمواله بدعوى استثمارها فى تحويل أوراق سوداء إلى عملات أجنبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث تعرف المُبلغ على المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعقب ذلك أوهمه المتهم بقدرته على إدخال مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" داخل البلاد فى صورة أوراق سوداء ورغبته فى إستثمارها بالبلاد ، على أن يسدد مبلغ مالى 2 مليون جنيه قيمة بعض المواد الكيميائية المستخدمة فى إزالة المادة السوداء ، وتحويل الأوراق السوداء إلى عملات أجنبية صحيحة نظير حصول المُبلغ على عمولة مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).. وعُثر بحوزته على (عدد 4 لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم الأوراق المالية الخاصة بإحدى الدول مثبت عليها شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية وصورة ورقة لتلك العملة – شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تفيد بأن الأموال تم إدخالها للبلاد مغطاة بمادة سوداء وتحتاج مادة كيميائية لإزالتها – خطاب منسوب لأحد البنوك الأجنبية بالخطوات المتبعة فى تحويل الأوراق السوداء إلى عملات صحيحة – زجاجة بداخلها مادة سائلة صفراء اللون – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.