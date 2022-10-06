التعليم: تنظيم احتفال بعيد المعلم خلال أكتوبر الجارى.. وتكريم المتميزين

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم احتفالية فى النصف الثانى من أكتوبر الجارى، للاحتفال بعيد المعلم، وتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى عملهم، كما سيتم الإعلان عن مبادرة "أنا المعلم"، والتي من خلالها سيتم تقديم عدد من الخدمات للمعلمين تليق بمكانتهم المتميزة، كما سيتم اختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ يتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا يؤهلهم لإدارة المدارس.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء 5 أكتوبر الجارى، رسالة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي، وقال الوزير في رسالته: أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات لا يسعني في يوم عيد المعلم العالمي الذي يحل ذكراه الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعًا، وأتقدم بالشكر لكل معلم يُصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرًا طيبًا في طلابه، ويساهم فى صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفِعه الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وتابع الوزير: أعلن أيضًا أنني افتخر بكوني أنتمي لأصحاب هذه الرسالة التى قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضًا يسرني أن أعلن افتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدًا في إتمام رسالته، ولأن مهنة التدريس من أسمي المهن في العالم أجمع فإني أتوجه بالشكر أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يبخل بأي شئ للارتقاء بالمعلمين كونهم من أعمدة التنمية وبناء العقول، كما وجه بالعمل على بناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لانطلاق الجمهورية الجديدة.