البنتاجون: مناورات مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن مناورات مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن كوريا الشمالية تجري تجارب نووية وترفض أي حوار استراتيجي.

وفى وقت سابق أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تأتى بمثابة "الإجراء المضاد" للمناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، ونقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فجر الخميس، إن "الولايات المتحدة تشكل خطرا جديا على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، من خلال نشرها حاملة الطائرات في المياه قرب شبه الجزيرة".