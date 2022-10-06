الانتهاء من 26 مشروعا في قطاع مياه الشرب بنسبة 100% بقرى حياة كريمة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الانتهاء من 26 مشروع في قطاع مياه الشرب بنسبة 100%، من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، في بيان له، أن المشروعات الـ 26 التي تم الانتهاء منها في قطاع مياه الشرب بقرى شبين القناطر، هي 4 مشروعات بالوحدة المحلية بكفر شبين "قرية كفر شبين - قرية منية شبين - كفر الدير – الحصافة"، سوف تخدم 78411 مواطن، ومشروعان بالوحدة المحلية بالأحراز "قرية الأحراز - كفر سليمان الور"، سوف تخدم 32099 مواطن.

وتابع، ومشروعان بالوحدة المحلية بالمريج "قرية الشوبك - قرية كفر الشوبك"، سوف تخدم 30081 مواطن، و3 مشروعات بالوحدة المحلية بمنشأة الكرام "قرية منشأة الكرام - قرية عرب الصوالحة - قرية عرب جهينة"، وسوف تخدم 55154 مواطن، و6 مشروعات بالوحدة المحلية بطحوريا "قرية طحوريا - كفر طحوريا - كفر الصهبي - كفر سعد بحيري - الحسانية – القلزم"، سوف تخدم 40359 مواطن.

واستطرد، أنها تضم أيضا 3 مشروعات بالوحدة المحلية بطحا "قرية طحانوب - كفر طحا - الكوم الأحمر"، وسوف تخدم 69004 مواطن، ومشروعان بالوحدة المحلية بنوى "قرية الزهويين - قرية نوب طحا"، وسوف تخدم 27475 مواطن، و3 مشروعات بالوحدة المحلية بالقشيش "قرية الحزانية - قرية القشيش – الغديري"، وسوف تخدم 28785 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بالجعافرة "قرية السلمانية"، وسوف يخدم 7525 مواطن.