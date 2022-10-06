الأطعمة المسموح تناولها لمريض السكر

كتبت فاطمة ياسر

يعد مرض السكر من الأمراض الخطيرة لذا يجب الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول الأطعمة التى لا تشكل خطرا على المريض، ويرصد "اليوم السابع" أفضل هذه الأطعمة، وفقا لموقع healthline.

- التوت

يعد من الفواكه الصحية ذات الطعم المميز والرائع، فهو غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من التعرض لأى مضاعفات صحية، لذا عليك تناوله ولكن دون الإفراط فيه.

- الأفوكادو

تعد مصدرا جيدا للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، لذا فتناولك لها يعد من الأمور الرائعة والتى تساهم بشكل كبير فى الحد من التعرض لارتفاع نسبة السكر بالدم.

- عين الجمل

يحتوى على نسبة عالية من الألياف والمعادن الغذائية التى يحتاجها الجسم كالمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز، ولذا يمكنك تناوله يوميا لتنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من تعرضه للارتفاع.

- اللوز

أثبتت الدراسات الطبية أن اللوز يعد من المكسرات المهمة لمريض السكر، فهو غني بالألياف والمعادن المهمة للجسم، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبته.

- الثوم

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التى تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، ولذا يمكنك استخدامه إما فى الطهى، أو أخذ حبة منه.