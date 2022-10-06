استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الاثنين المقبل، كما يلى:

- الخميس 6 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة المحسوسة 32.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 37.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 33.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.

- الجمعة 7 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 31.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة المحسوسة 31.

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39.

- السبت 8 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة المحسوسة 30.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.

جنوب سيناء العظمى 33 درجة المحسوسة 35.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 31.

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37.

- الأحد 9 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة المحسوسة 34.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 30.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35.

- الإثنين 9 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة المحسوسة 34.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 30.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35.