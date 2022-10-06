ابن سيدة الكرنك: "هنعيش فى بنى سويف وأهلنا استقبلونا بفرحة كبيرة".. صور

بني سويف : هاني فتحي

قال محمد رمضان محمد، حفيد تحية عويس التى عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عاما، إنه سيعيش في محافظة بنى سويف بلد والدته التي تغيبت عن أسرتها سنوات عديدة.



وأوضح "محمد" نجل رضا المتغيبة عن والدتها منذ 45 عاما، أن أهل والدته وكل أهالي القرية استقبلونا بفرحة كبيرة، وهذه هي الفرحة الأكبر بالنسبه لنا عودتنا لأهلنا.



ويذكر أن تحية عويس، وهى بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت تحية أنها فوجئت بأحد جيرانها يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا.



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